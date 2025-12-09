На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о планах Японии по замороженным активам России

Reuters: Япония не отказывалась использовать замороженные активы России
close
Reuters

Заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура опроверг сообщения об отказе страны использовать активы России, замороженные на ее территории, для помощи Украине. Его слова приводит агентство Reuters.

Так он прокомментировал статью европейского издания Politico, которое со ссылкой на двух европейских дипломатов писало, что Япония в ответ на предложение Евросоюза дало понять, что не может использовать активы РФ в размере примерно $30 млрд, замороженные на ее территории, для выдачи репатриационного кредита украинской стороне.

«Это полная ложь», — заявил Мимура.

По его словам, японская сторона действует в интересах Украины, исходя из собственных национальных интересов.

По данным Times, страны Евросоюза находятся на финальной стадии согласования соглашения об изъятии активов, принадлежащих Российской Федерации.

8 декабря глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что изъятие российских активов с целью выдачи кредита Киеву представляет угрозу финансовой стабильности. По ее словам, если у глобальных инвесторов сложится впечатление, что их деньги в Европе больше не находятся в безопасности, то это нанесет ущерб месту инвестирования.

Ранее были названы страны ЕС, которые могут стать главными гарантами кредита для Украины за счет активов РФ.

