Политолог: Зеленский оказался между двух огней

Политолог Демчук: на Зеленского оказывают давление США и Европа
Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владмир Зеленский оказался между двух огней — на него оказывают сильное давление и США, и Европа. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал заведующий кафедрой факультета политологии МГУ Артур Демчук.

«На него [президент США Дональд] Трамп оказывает очень сильное давление через своих эмиссаров, того же [вице-президента США Джей Ди] Вэнса, через американских переговорщиков, чтобы все-таки Зеленский признал неизбежное. Признал, что нужно уступить и согласиться на те предложения, которые первоначально сформулировал Трамп с учётом корректировок и с учетом мнения, согласованного в Москве Уиткоффом и Кушнером», — отметил эксперт.

Что касается Европы, куда сейчас направился Зеленский, ей нужно, чтобы конфликт продолжался как можно дольше, поскольку слишком велики ставки. Если Украина согласится на требования Трампа, Брюсселю придется признать, что средства потрачены зря и придется отвечать перед своими налогоплательщиками, добавил Демчук.

Именно поэтому Зеленский вынужден метаться, подытожил он.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, администрация Трампа считает Европу главным препятствием на пути урегулирования ситуации на Украине.

Белый дом настаивает, чтобы Украина согласилась на существенные территориальные уступки в рамках обновленного варианта мирного плана Дональда Трампа. Киев же считает, что отдельные элементы американского предложения слишком выгодны Москве, а давление на украинскую сторону несоразмерно тому, что Вашингтон оказывает на Россию.

Ранее экс-депутат Рады рассказал, чем может обернуться для Зеленского отказ от плана США.

