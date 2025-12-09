В Белоруссии заявили о готовности Союзного государства ответить на угрозы Запада

Союзное государство (СГ) России и Белоруссии готово дать адекватный ответ на угрозы со стороны коллективного Запада. Такое заявление сделал председатель нижней палаты Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко, пишет «БелТА».

Во вторник, 9 декабря, законодатель выступил на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Москве. Он обратил внимание, что от действий Союзного государства зависит судьба не только его самого, но и всего мира.

«Страны НАТО сегодня открыто готовятся к большой войне, реализуются детальные планы перевооружения, создания соответствующей инфраструктуры, логистики. Наращивается военное присутствие альянса у наших западных границ, уже даже обсуждается возможность нанесения превентивных ударов по России», — подчеркнул Сергеенко.

Он предупредил, что Москва и Минск готовы дать адекватный ответ на данные угрозы. Как отметил парламентарий, Россия и Белоруссия в текущем году ратифицировали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который позволяет использовать все имеющиеся силы и средства для защиты от внешних угроз.

9 декабря британский телеканал Sky News сообщил, что европейские страны в рамках процесса по урегулированию на Украине должны быть готовы «вступить в войну».

Ранее в России выразили надежду, что новая Стратегия национальной безопасности США отрезвит «партию войны» в Европе.