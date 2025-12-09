На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Зеленский предрек Украине серьезные проблемы из-за Европы

Зеленский: если ЕС не передаст Киеву активы России, у Украины будут проблемы
Omar Havana/AP

Украина в конечном счете получит от Европы замороженные российские активы. Об этом, передает «Европейская правда», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Все понимают и разделяют наше мнение, что в конце концов надо принять это решение – чтобы замороженные активы России, которая разрушала и разрушает Украину – работали на Украину», — подчеркнул он.

Украинский лидер добавил, что Украина будет иметь серьезные проблемы в случае, если средств не будет, поэтому вариант отсутствия согласия не рассматривается.

«Я уверен, что этот вопрос будет решен», — подытожил он, говоря об активах РФ.

Газета The Times писала о том, что страны Евросоюза находятся на финальной стадии согласования соглашения об изъятии активов, принадлежащих Российской Федерации. Ожидается, что официальное заявление по этому вопросу может быть сделано уже на текущей или следующей неделе.

Ранее были названы страны ЕС, которые могут стать главными гарантами кредита для Украины за счет активов РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
