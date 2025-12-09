На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раскрыли детали плана Зеленского бежать с Украины

Политолог Бааб: Зеленский может бежать из страны из-за кризиса на Украине
Emilija Jefremova/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский может использовать американский спецназ для того, чтобы бежать с Украины. Такое мнение на YouTube-канале DeepDive высказал немецкий политолог Патрик Бааб.

«Зеленский находится в очень опасном положении, поэтому его единственная надежда — это американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну», — подчеркнул он.

Кризис на Украине, указал политолог, проявляется прежде всего в том, что у ВСУ нет никаких возможнстей переломить ход СВО в свою пользу.

Кроме того, США продолжают давить на Киев по вопросу мирного плана.

Администрация США настаивает, чтобы Украина согласилась на существенные территориальные уступки в рамках обновленного варианта мирного плана Дональда Трампа. Киев же считает, что отдельные элементы американского предложения слишком выгодны Москве, а давление на украинскую сторону несоразмерно тому, что Вашингтон предъявляет России.

По оценке Киева, это выглядит как попытка ускорить финализацию плана до завершения консультаций с европейскими союзниками. Американский чиновник отрицал подобные утверждения, заявив, что Вашингтон оказывает давление и на президента России Владимира Путина, добиваясь смягчения его позиции.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

8 декабря Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, основной темой встречи стали гарантии безопасности для Украины. Подробности об итогах этого саммита не раскрываются.

Ранее Стубб заявил о прогрессе по Украине после встречи Зеленского с лидерами Европы.

