В Кремле оценили влияние Стратегии нацбезопасности США на переговоры по Украине

Песков: Стратегия нацбезопасности США может стать залогом для работы по Украине
Алексей Никольский/РИА Новости

Обновленная Стратегия национальной безопасности США может стать залогом для конструктивной работы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков отметил, что корректировки, которые были внесены в Стратегию нацбезопасности США, во многом совпадают с видением России.

«Это может быть таким скромным залогом, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками путей мирного урегулирования на Украине», — выразил надежду представитель Кремля.

До этого газета The New York Times сообщала, что обновленная Стратегия нацбезопасности США стала свидетельством того, что президент Дональд Трамп «на официальном уровне» презирает европейскую элиту. В NYT напомнили, что в новой Стратегии ЕС обвиняется в подавлении «политической свободы», предупреждается, что некоторые члены НАТО рискуют стать «большинством неевропейцев», и говорится, что США следует встать на сторону «патриотических европейских партий».

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Европа хочет «вооружиться и действовать в одиночку» из-за новой Стратегии США.

