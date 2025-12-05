На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о развитии отношений России и Индии

Путин: развитие отношений России и Индии не идет кому-либо во вред
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Развитие отношений между Россией и Индией не идет во вред кому-либо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии запуска вещания телеканала RT India, передает РИА Новости.

«Многое мы сделали — и наши отношения пошли и идут всегда на пользу нам и никогда во вред другим. Это очень точное определение. И сейчас, в данное время, мы руководствуемся именно этими соображениями», — сказал глава государства.

5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели прошли переговоры Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. В ходе встречи российский лидер заявил, что у стран появляются новые направления сотрудничества, связанные с высокими технологиями. Он отметил, что возможности сотрудничества Москвы и Нью-Дели расширяются.

Также президент России заявил, что Москва и Нью-Дели могут поднять товарооборот до $100 млрд. В прошлом году, по разным статистикам, этот показатель составил около $64-65 млрд, отметил Путин.

Ранее Моди подарил Путину «Песнь Бога».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами