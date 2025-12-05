Путин высказался о развитии отношений России и Индии

Развитие отношений между Россией и Индией не идет во вред кому-либо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии запуска вещания телеканала RT India, передает РИА Новости.

«Многое мы сделали — и наши отношения пошли и идут всегда на пользу нам и никогда во вред другим. Это очень точное определение. И сейчас, в данное время, мы руководствуемся именно этими соображениями», — сказал глава государства.

5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели прошли переговоры Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. В ходе встречи российский лидер заявил, что у стран появляются новые направления сотрудничества, связанные с высокими технологиями. Он отметил, что возможности сотрудничества Москвы и Нью-Дели расширяются.

Также президент России заявил, что Москва и Нью-Дели могут поднять товарооборот до $100 млрд. В прошлом году, по разным статистикам, этот показатель составил около $64-65 млрд, отметил Путин.

Ранее Моди подарил Путину «Песнь Бога».