В Кремле сообщили о позитивной динамике ВС России

Песков: наблюдается большая динамика российских войск на земле
Maxim Shemetov/Reuters

Вооруженные силы (ВС) России показывают позитивную динамику «на земле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

«У нас довольно позитивный прогноз. Мы видим большую динамику российских войск «на земле», — заявил он.

По словам представителя Кремля, Россия надеется, что переговорный процесс по урегулированию российско-украинского конфликта наберет темп. Он добавил, что Москва заинтересована в серьезной работе на базе предложений команды президента США Дональда Трампа.

Песков отметил, что Россия готова урегулировать ситуацию вокруг Украины мирным путем, но не видит того же стремления со стороны Евросоюза и Киева.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил объявление новогоднего перемирия в рамках СВО. Депутат предположил, что новогоднее перемирие будет объявлено, но вскоре прекратится из-за действий ВСУ. Россия не будет «сидеть и смотреть», как это происходит, а будет вынуждена отвечать, подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО придумал, как «изменить расчеты» Путина.

