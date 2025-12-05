Путин рассказал о планах направить делегацию на саммит по ИИ в Индии

Путин: РФ направит делегацию на саммит по ИИ в Индии в феврале 2026 года

Россия планирует направить представительную делегацию на саммит по искусственному интеллекту (ИИ), который состоится в Индии в феврале следующего года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

В пятницу, 5 декабря, глава государства принял участие в пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров. Он рассказал, что Москва заинтересована в участии в саммите по ИИ.

«Направим на это мероприятие представительную делегацию», — сказал Путин.

Также президент рассказал о готовности РФ к широкому партнерству с Индией в сфере искусственного интеллекта. По его словам, у обеих стран есть «продвинутые наработки» в данной области.

5 декабря российский лидер провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Встреча состоялась в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. По ее итогам стороны выпустили совместное заявление, в котором говорится, что государства подтвердили намерение расширить сотрудничество в области ядерной энергии, включая обеспечение жизненного цикла функционирования атомной электростанции «Куданкулам». Последняя расположена на юге индийского штата Тамилнад.

Ранее Индия и Россия договорились построить совместный фармацевтический завод.