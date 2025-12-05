На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кремль заинтересован в серьезной работе с США по предложениям Трампа по Украине

Песков: Россия заинтересована в серьезной работе по предложениям Трампа
Roman Naumov/Global Look Press

Российская сторона заинтересована в серьезной работе на базе предложений администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему открыты для переговоров и заинтересованы в продолжении и запуске серьёзной работы над базовым проектом документа, подготовленным командой господина Трампа», — подчеркнул он.

Переговоры России и США состоялись в Кремле 2 декабря. В ходе встречи стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер отменили встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным из-за «неподходящего времени», писала газета Miami Herald.

Ранее Зеленский сообщил о желании получить информацию о переговорах Уиткоффа и Путина.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
