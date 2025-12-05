На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков сообщил о создании Россией и Индией независимых систем платежей

Россия и Индия перешли к созданию собственных платежных механизмов, которые не зависят от международных систем. Об этом сообщил RT пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что оба государства, подчеркивая свой суверенный статус, стремятся выстраивать торгово-экономическое взаимодействие таким образом, чтобы исключить влияние третьих стран на финансовые процессы. По его словам, стороны разработали самостоятельные системы платежей и обмена соответствующей информацией. Он также отметил, что основу расчетов теперь составляют национальные валюты.

По данным Кремля, более 96% всех финансовых операций между Россией и Индией уже проводится в нацвалютах.

В совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита указали, что Россия и Индия заявили, что и дальше будут вместе стремиться к глобальному миру и стабильности. Делать это страны будут не только в полицентричной Азии, но и в многополярном мире.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили, что подходы обеих стран к приоритетам внешней политики являются «совпадающими и взаимодополняющими.»

Переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди продолжались более двух часов. Встреча двух лидеров проходила 5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели.

Ранее Путин рассказал о рекордном уровне товарооборота России с Индией.

