МВФ призвал соблюдать международное право в отношении замороженных активов России

МВФ: действия с замороженными активами РФ должны отвечать международному праву
Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) призывает соблюдать международное право в отношении российских замороженных активов. Об этом заявила директор по коммуникациям организации Джули Козак, передает РИА Новости.

«Сотрудники и руководство МВФ неизменно советуют, что любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, должны соответствовать международному и национальному праву и не подрывать функционирование международной валютной системы», — сказала она.

При этом Козак выразила уверенность, что российские политики ценят эти важные предупреждения.

До этого Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из стран ЕС писала, что в Европе многие, а не только Бельгия, опасаются выдачи Украине так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов.

По словам источника, даже союзники главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен заявили, что та испытывает пределы возможностей ЕС. Критики этой идеи считают, что она нарушает законы блока, говорится в статье.

Ранее в МИД РФ сообщили о подготовке пакета ответных мер на случай изъятия активов.

