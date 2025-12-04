На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о встрече с зятем Трампа и спецпосланником США

Путин рассказал India Today о разговоре с зятем Трампа Кушнером
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью индийским журналистам рассказал о содержании встречи с зятем американского лидера Дональда Трампа, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером, и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщила журналистка India Today Гита Мохан.

По ее словам, встреча состоялась в Кремле в день, когда Кушнер и Уиткофф находились в соседних залах. Уже на следующий день Путин дал интервью. Мохан отметила, что событие она оценила как исторический момент в российско-американских отношениях.

Журналистка отметила, что Путин говорил без негатива и навязывания плохих характеристик в отношении Трампа. Напротив, российский лидер представил трезвый и аргументированный взгляд на американские действия и взаимодействие с Россией, отметила она.

«Это будет очень интересный взгляд на то, как он выстраивает свою позицию относительно Дональда Трампа: без навешивания ярлыков, уж точно без убийства репутации, как это принято на Западе», — пояснила она.

Мохан добавила, что Путин сконцентрировался на анализе текущей международной ситуации и возможных последствиях действий США в контексте двусторонних отношений. Президент описал, как Россия воспринимает действия правительства Штатов и какие перспективы ждут отношения между двумя странами.

Такая позиция Путина демонстрирует его умение сохранять спокойствие и объективность даже в условиях непростых международных отношений. В условиях информационной поляризации это выступление стало важным индикатором того, как российский лидер строит свои отношения с западными странами и сохраняет равновесие в условиях постоянных вызовов.

Журналистка уточнила, что президент рассказал не о принятых решениях, а о планах сторон и направлении дальнейших действий.

В ночь на среду в Кремле завершились переговоры главы государства со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о поиске консенсуса Трампом в конфликте на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами