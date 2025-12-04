Президент России Владимир Путин в интервью индийским журналистам рассказал о содержании встречи с зятем американского лидера Дональда Трампа, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером, и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщила журналистка India Today Гита Мохан.

По ее словам, встреча состоялась в Кремле в день, когда Кушнер и Уиткофф находились в соседних залах. Уже на следующий день Путин дал интервью. Мохан отметила, что событие она оценила как исторический момент в российско-американских отношениях.

Журналистка отметила, что Путин говорил без негатива и навязывания плохих характеристик в отношении Трампа. Напротив, российский лидер представил трезвый и аргументированный взгляд на американские действия и взаимодействие с Россией, отметила она.

«Это будет очень интересный взгляд на то, как он выстраивает свою позицию относительно Дональда Трампа: без навешивания ярлыков, уж точно без убийства репутации, как это принято на Западе», — пояснила она.

Мохан добавила, что Путин сконцентрировался на анализе текущей международной ситуации и возможных последствиях действий США в контексте двусторонних отношений. Президент описал, как Россия воспринимает действия правительства Штатов и какие перспективы ждут отношения между двумя странами.

Такая позиция Путина демонстрирует его умение сохранять спокойствие и объективность даже в условиях непростых международных отношений. В условиях информационной поляризации это выступление стало важным индикатором того, как российский лидер строит свои отношения с западными странами и сохраняет равновесие в условиях постоянных вызовов.

Журналистка уточнила, что президент рассказал не о принятых решениях, а о планах сторон и направлении дальнейших действий.

В ночь на среду в Кремле завершились переговоры главы государства со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о поиске консенсуса Трампом в конфликте на Украине.