Кадыров обратился к Путину после его слов о войне с Европой

Кадыров предрек скорый финал для тех, кто начнет войну с Россией

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину после его заявления о войне с Европой.

«У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это все начнется, Вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в случае открытого конфликта «все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией».

Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», заявил, что РФ не хочет войны с Европой, однако, если там вдруг захотят начать войну, то Москва «готова прямо сейчас».

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, некоторые из европейских стран действительно готовятся к войне с Россией и не позволяют украинским властям достичь мирного соглашения.

Ранее Путин назвал военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, не сказочными, а реальными героями сегодняшнего дня.