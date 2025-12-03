Европа собирается «противостоять России более агрессивно»

NYT: Европа готовится к более агрессивным действиям в отношении России

Европа намерена «более агрессивно» противостоять России, ужесточая свою риторику в адрес Москвы. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как пишет издание, европейские страны «меняют тон» в отношении России. Официальные лица ЕС все чаще и резче критикуют Россию, придерживаясь стратегии публичного осуждения, которая, отмечает NYT, «всего год назад расколола Организацию Североатлантического договора».

«Изменение стратегии отражает растущую готовность стран-союзников противостоять России более агрессивно», — говорится в сообщении газеты.

3 декабря Евросоюз внес Россию в список стран с «высоким риском отмывания денег».

Газета Politico отмечала, что это решение обяжет финансовые учреждения в ЕС «усилить должную проверку» всех транзакций, а также вынудит банки, которые «еще не предприняли никаких действий», снизить риски.

Кроме того, 3 декабря Еврокомиссия направила странам — членам регионального содружества юридические предложения, касающиеся предоставления Украине кредита в размере €165 млрд за счет замороженных активов РФ. Средства планируют предоставить в течение 2026 и 2027 годов.

Ранее Захарова назвала «круговой порукой» попытки Запада изъять российские активы.