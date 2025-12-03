На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Делегация США и Украины пообщались сразу после переговоров в Москве

Сибига: в США сообщили Киеву о позитивной оценке встречи Путина и Уиткоффа
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Американская делегация после переговоров в Москве контактировала с украинским руководством, в ходе беседы представители США поделились впечатлениями от прошедших в РФ переговоров. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «Страна.ua».

«Был контакт руководителя украинской делегации с господином Уиткоффом... представители американской делегации сообщили, что, по их оценке, разговоры в Москве для мирного процесса имели позитивное значение», — рассказал Сибига.

Он сообщил, что украинских переговорщиков пригласили для продолжения диалога в США.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и американской делегации, которую возглавил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, завершились поздно ночью 2 декабря. Они продолжались пять часов. По итогам встречи сообщалось, что Россия и США не смогли найти компромисс по американскому мирному плану, главным камнем преткновения стал территориальный вопрос.

Утром 3 декабря журналист Euronews Алекс Рафоглу рассказал, что встреча Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе отменена.

Ранее спецпредставитель президента РФ Дмитриев рассказал, что Уиткоффу показали в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами