Делегация США и Украины пообщались сразу после переговоров в Москве

Сибига: в США сообщили Киеву о позитивной оценке встречи Путина и Уиткоффа

Американская делегация после переговоров в Москве контактировала с украинским руководством, в ходе беседы представители США поделились впечатлениями от прошедших в РФ переговоров. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «Страна.ua».

«Был контакт руководителя украинской делегации с господином Уиткоффом... представители американской делегации сообщили, что, по их оценке, разговоры в Москве для мирного процесса имели позитивное значение», — рассказал Сибига.

Он сообщил, что украинских переговорщиков пригласили для продолжения диалога в США.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и американской делегации, которую возглавил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, завершились поздно ночью 2 декабря. Они продолжались пять часов. По итогам встречи сообщалось, что Россия и США не смогли найти компромисс по американскому мирному плану, главным камнем преткновения стал территориальный вопрос.

Утром 3 декабря журналист Euronews Алекс Рафоглу рассказал, что встреча Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе отменена.

Ранее спецпредставитель президента РФ Дмитриев рассказал, что Уиткоффу показали в Москве.