В Кремле объяснили, почему не стоит раскрывать суть российско-американских переговоров

Песков: чем больше тишины вокруг переговоров, тем они продуктивнее

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, почему Москва и Вашингтон договорились не раскрывать суть переговоров по украинскому урегулированию.

прокомментировал прошедшие российско-американские переговоры.

«Чем в большей тишине будут вестись [переговоры], тем больше [будет их] продуктивность. Надеемся, американские визави будут придерживаться (тех же принципов. — «Газета.Ru»)», — заявил пресс-секретарь российского президента.

3 декабря первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что переговоры России и США прошли в конфиденциальном формате без обнародования деталей, чтобы не дать противникам возможности создавать инфошум и давление.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

