Россия призвала НАТО задуматься о последствиях заявлений об упреждающих ударах

Представители НАТО должны осознавать вытекающие риски и последствия их заявлений о возможных «упреждающих ударах» по территории России. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Речь идет об интервью председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне газете Financial Times. По словам дипломата, российская сторона рассматривает его высказывания как подтверждение готовности альянса к эскалации конфликта.

«Видим в нем (высказывании. — «Газета.Ru») целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса. Люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса», — говорится в заявлении представителя МИД.

В интервью Financial Times адмирал также заявил, что в киберпространстве альянс действует по принципу реагирования, но теперь военный блок рассматривает возможность более агрессивных превентивных мер.

Ранее Песков заявил, что России необходимо готовиться к худшему на фоне угроз Запада.