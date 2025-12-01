Трамп вышел к журналистам с пластырем на запястье

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп появился перед журналистами с пластырем на запястье. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома общался с журналистами на борту самолета по пути из штата Флорида в столицу США. На правой руке Трампа был виден прямоугольный пластырь телесного цвета.

1 декабря Трамп заявил журналистам, что он прошел МРТ. Он не раскрыл, какого органа касалось обследование. По словам американского лидера, он «понятия не имеет».

В середине ноября президент Соединенных Штатов сообщил, что прошел МРТ. Результаты обследования, как утверждает он, оказались «выдающимися».

7 октября Трамп заявил, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад. Однако, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, у политика, возможно, наблюдаются когнитивные нарушения. Хозяин Белого дома постоянно повторяет, что уладил много войн и конфликтов. Херш заметил за ним и регулярные навязчивые самовосхваления и «потерю хватки» при общении с большой аудиторией.

