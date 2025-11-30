Медведчук: Ермака на службе у Зеленского интересовал доступ к энергоресурсам РФ

Личные интересы Андрея Ермака на службе у украинского лидера Владимира Зеленского оказались связаны с Россией. Об этом РИА Новости рассказал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он рассказал, что когда пытался обсуждать с Ермаком вопросы выполнения Минских соглашений, его собеседник проявлял себя «как человек ограниченный и не владеющий не только глубиной этих вопросов, но даже поверхностным пониманием того, насколько это важно было на тот момент для Украины».

Медведчук добавил, что Ермак интересовался только возможностью получить доступ к российским энергоресурсам, но не искал выгоды для своей страны.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Ермака. В видеообращении Зеленский поблагодарил главу своего офиса за то, что при нем украинская позиция на переговорах была представлена так, «как должна была быть».

В доме Ермака провели обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики, однако официально никаких обвинений экс-чиновнику не предъявляли.

Ранее источник рассказал, что Ермак уходит на фронт после отставки.