Трамп намерен провести прямой разговор с Мадуро

Президент США Дональд Трамп намерен провести прямой телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. По данным источников, беседа находится в стадии планирования, и точная дата пока не определена, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

О целях предстоящего разговора Трампа с Мадуро пока не сообщается, однако Axios отмечает, что «рассматриваются различные сценарии».

Собеседники издания подчеркнули, что решение Трампа о прямом контакте с Мадуро свидетельствует об отсутствии непосредственной угрозы военного вмешательства США, такого как ракетные удары или наземные операции.

«В настоящее время планов по захвату или ликвидации Мадуро нет. Нельзя исключать такую возможность полностью, но на данный момент это не рассматривается», — заявил один из американских чиновников.

При этом он добавил, что США сохраняют за собой право наносить удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков.

Ранее в США заявили об обсуждении администрацией Трампа захвата Мадуро.