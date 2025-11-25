На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп намерен провести прямой разговор с Мадуро

Axios: Трамп планирует провести прямой разговор с Мадуро
true
true
true
close
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен провести прямой телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. По данным источников, беседа находится в стадии планирования, и точная дата пока не определена, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

О целях предстоящего разговора Трампа с Мадуро пока не сообщается, однако Axios отмечает, что «рассматриваются различные сценарии».

Собеседники издания подчеркнули, что решение Трампа о прямом контакте с Мадуро свидетельствует об отсутствии непосредственной угрозы военного вмешательства США, такого как ракетные удары или наземные операции.

«В настоящее время планов по захвату или ликвидации Мадуро нет. Нельзя исключать такую возможность полностью, но на данный момент это не рассматривается», — заявил один из американских чиновников.

При этом он добавил, что США сохраняют за собой право наносить удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков.

Ранее в США заявили об обсуждении администрацией Трампа захвата Мадуро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами