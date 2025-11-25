На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом остался удовлетворен переговорами по Украине в Женеве

Белый дом: переговоры делегаций США и Украины в Женеве были очень продуктивными
Emma Farge/Reuters

Переговоры между американской и украинской делегациями в Женеве, посвященные разрешению украинского конфликта, были «весьма продуктивными». С таким заявлением выступила пресс-секретарь администрации США Кэролайн Левитт, пишет РИА Новости.

«Президент (США Дональд Трамп. — прим. ред.) сделал заявление в выходные, и с тех пор между его командой по нацбезопасности и украинской делегацией состоялись очень продуктивные обсуждения», — сказала Левитт.

На пресс-конференции 23 ноября в Женеве госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что вопрос о роли Евросоюза и НАТО в разрешении украинского конфликта остается открытым для обсуждения. По его утверждению, мирный план, предложенный Соединенными Штатами, находится в стадии постоянной доработки и представляет собой «живой» механизм. Рубио отметил наличие нерешенных вопросов, в частности, касающихся дальнейшей судьбы российских активов и участия ЕС и НАТО в возможных мирных переговорах. Он также сообщил о планах обсудить эти проблемные вопросы с советниками по национальной безопасности европейских государств.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп настроен оптимистично по вопросу завершения конфликта на Украине.

