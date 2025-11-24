На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заговорили о создании партий Залужного и Буданова

Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Результаты опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis показали желание граждан страны создать партии под началом экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова. Об этом сообщает NV.

Свои голоса за партию Залужного отдали бы 27,8% украинцев, за блок действующего президента республики Владимира Зеленского — 21,3%, за фракцию Буданова высказались 7,4% граждан.

20 ноября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Залужный может вернуться на родину, чтобы возглавить временное правительство.

По ее словам, Залужного во главе временного правительства Украины хотят видеть США и Великобритания. Скороход уточнила, что основными задачами временного правительства станет ведение мирных переговоров с Россией, а также подписание соглашения о прекращении огня и подготовка к президентским выборам.

Ранее политолог допустил импичмент Зеленского.

