В офисе Зеленского заявили, что плана по Украине не существует в прежнем виде

Офис президента Украины: мирного плана Трампа из 28 пунктов больше не существует

Член делегации Украины на переговорах в Женеве, советник руководителя офиса украинского президента Александр Бевз заявил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что мирного плана главы США Дональда Трампа из 28 пунктов больше не существует в прежнем виде.

По словам Бевза, некоторые положения документа были полностью исключены, другие — переработаны, а все замечания Украины получили отклик со стороны делегации США. Он уточнил, что финальные решения по самым проблемным вопросам будут принимать президенты.

23 ноября в Женеве завершились переговоры по обсуждению мирного плана для Украины с участием представителей США, Европы и украинской делегации. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что текущая версия документа представляет собой «очень хороший рабочий продукт».

Позднее газета Financial Times сообщила, что мирный план Трампа после переговоров в Женеве был сокращен с 28 пунктов до 19. При этом журналисты не уточнили, о каких именно пунктах идет речь.

Ранее Трамп допустил наличие прогресса в урегулировании конфликта на Украине.