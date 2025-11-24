Венгрия выступила против выплат Украине из бюджета Евросоюза

Орбан: Венгрия выступает против выплат Украине и общего кредита ЕС в ее пользу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна выступает против выделения денег из бюджета и общего кредита стран Евросоюза (ЕС) для финансирования Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не готовы закладывать будущее наших внуков ради финансирования войны, которую Украина не может выиграть», — сказал Орбан.

Так он прокомментировал идею главы Евросовета Антониу Кошты о выделении средств из бюджета государств-членов ЕС для Украины. Ее он высказал в ходе неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде.

22 ноября Орбан потребовал от Европы поддержать мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. По мнению политика, лидерам ЕС следует незамедлительно начать собственные прямые переговоры с Россией. Кроме того, Орбан снова подчеркнул, что Венгрия не поддерживает предоставление Евросоюзом дальнейшей финансовой помощи Украине в какой-либо форме.

