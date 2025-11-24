На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт оценил заявление Британии о «перехвате» российских судов

Военэксперт Ищенко: заявление Лондона о перехвате судов РФ является пиаром
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Ищенко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление Лондона о перехвате российских военных кораблей в проливе Ла-Манш. Он подчеркнул, что флот РФ проводит маневры в данной акватории в полном соответствии с международными нормами. Великобритания же, по его словам, «раздувает из мухи слона», чтобы показать союзникам по НАТО готовность к защите якобы от «агрессии».

«Слово «перехватил» в данном случае не значит вообще ничего. Британский корабль, судя по всему, засек наши суда, подошел к ним на некоторое расстояние, опознал и ушел. Это стандартная практика для любой страны при приближении к их территориальным водам каких-либо объектов», — отметил Ищенко.

При этом из истории раздули инцидент, будто британские суда уже расчехляли орудия. «Новость» ориентирована прежде всего на общество в странах Североатлантического альянса, добавил он.

Как сообщает Associated Press (AP), патрульный корабль ВМС Великобритании перехватил российские корвет «Стойкий» и танкер «Ельня» после их прохода через пролив Ла-Манш.

Одновременно Лондон разместил в Исландии три разведывательных самолета «Посейдон» для мониторинга российских кораблей и подлодок в Северной Атлантике и Арктике.

Ранее Британия пригрозила России из-за корабля «Янтарь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами