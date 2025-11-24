Военный эксперт оценил заявление Британии о «перехвате» российских судов

Военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Ищенко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление Лондона о перехвате российских военных кораблей в проливе Ла-Манш. Он подчеркнул, что флот РФ проводит маневры в данной акватории в полном соответствии с международными нормами. Великобритания же, по его словам, «раздувает из мухи слона», чтобы показать союзникам по НАТО готовность к защите якобы от «агрессии».

«Слово «перехватил» в данном случае не значит вообще ничего. Британский корабль, судя по всему, засек наши суда, подошел к ним на некоторое расстояние, опознал и ушел. Это стандартная практика для любой страны при приближении к их территориальным водам каких-либо объектов», — отметил Ищенко.

При этом из истории раздули инцидент, будто британские суда уже расчехляли орудия. «Новость» ориентирована прежде всего на общество в странах Североатлантического альянса, добавил он.

Как сообщает Associated Press (AP), патрульный корабль ВМС Великобритании перехватил российские корвет «Стойкий» и танкер «Ельня» после их прохода через пролив Ла-Манш.

Одновременно Лондон разместил в Исландии три разведывательных самолета «Посейдон» для мониторинга российских кораблей и подлодок в Северной Атлантике и Арктике.

Ранее Британия пригрозила России из-за корабля «Янтарь».