Представитель РФ в Брюсселе не получал обращений ЕС на тему переговоров

Представительство РФ в Брюсселе не получало обращений ЕС по поводу переговоров
Virginia Mayo/AP

Представительство России в Брюсселе не получало обращений Евросоюза по поводу переговоров на тему урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщило РИА Новости на российское постпредство в объединении.

«Подтверждаем, что ЕСовцы с нами не связывались», — заявили в дипмиссии, отвечая на вопрос, обращались ли в ЕС к постпредству РФ на фоне переговоров.

24 ноября агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что украинской делегации на встрече в Женеве в воскресенье удалось скорректировать большинство неудобных для Киева пунктов документа.

В понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявила, что Россия пока не получала от США официальную информацию о ходе этих переговоров.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина продолжит обсуждать компромиссы по мирному плану.

Переговоры о мире на Украине
