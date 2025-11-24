Президент Финляндии сообщил о важных нерешенных вопросах после переговоров в Женеве

После переговоров США и Украины в Женеве остаются нерешенными важные вопросы. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в соцсети X.

Он рассказал, что в понедельник утром разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я приветствую прогресс, достигнутый на вчерашних встречах между нами и Украиной в Женеве. Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются важные вопросы, которые предстоит решить», — написал финский лидер.

Стубб добавил, что любое решение, относящееся к компетенции Евросоюза или НАТО, будет обсуждаться и приниматься членами этих объединений в отдельном порядке.

Накануне в Женеве прошли переговоры с представителями США, Украины и Европы. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что это была «самая продуктивная и значимая встреча, которая у нас была за весь этот процесс». По его словам, мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом, продолжает развиваться. В данный момент стороны работают над достижением условий, которые были бы приемлемы как для Украины, так и для России, добавил Рубио.

Ранее Европа подготовила свой план мира на Украине.