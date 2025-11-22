СМИ узнали о «политическом смертном приговоре» Зеленскому

Новый план президента США Дональда Трампа по Украине станет «политическим смертным приговором» для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет журнал The Spectator.

«Предлагаемая сделка, которая в ее нынешнем виде систематизирует максималистские требования Путина, станет политическим смертным приговором, если Зеленский ее примет», — говорится в сообщении издания.

Как пишет журнал, у Трампа есть рычаг давления на Украину: ФБР «нажимает на украинскую антикоррупционную полицию», чтобы расследовать коррупционную деятельность ближайшего окружения Зеленского.

В этой связи, пишет Spectator, украинцы считают, что «Трамп давит на Зеленского». Это свидетельствует об ухудшении отношений между США и Украиной, отмечается в материале.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее в МИД России заявили, что Украина усиливает удары перед переговорами.