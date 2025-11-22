На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан призвал страны Европы поддержать мирную инициативу Трампа по Украине

Орбан: конфликт на Украине и разногласия между странами ЕС достигли апогея
Jonathan Ernst/Reuters

Конфликт между Российской Федерацией и Украиной, а также разногласия между странами-членами Европейского союза достигли «переломного момента». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, пока президент США Дональд Трамп работает над достижением мира на Украине, разрабатывая устраивающий обе стороны конфликта мирный план, у Европы остается всего два пути: поддержать американского лидера или продолжать спонсировать оружие для Киева.

Орбан выразил мнение, что Европа может выйти из тупика, поддержав мирную инициативу Трампа. Премьер отметил, что для этого сторонники продолжения конфликта на Украине должны признать тот факт, что последние три с половиной года они сжигали деньги собственных граждан в проигрышной войне.

Политик добавил, во втором случае поведение стран Евросоюза приведет лишь к европейско-российскому конфликту. Орбан подчеркнул, что Венгрия выбирает идти по пути мира.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее Орбан высказался против вступления Украины в Евросоюз.

Переговоры о мире на Украине
