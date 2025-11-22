На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пентагоне назвали мирный план по Украине лучшим, на что она могла рассчитывать

Пентагон: мирный план США является лучшим, на что могла рассчитывать Украина
Joshua Roberts/Reuters

Делегация США во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом в пятницу, 21 ноября, провела «тошнотворную» для Евросоюза (ЕС) встречу с европейскими чиновниками. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

»Украина находится в очень плохом положении <…>, то, что предлагается, — это лучшее, на что она может рассчитывать», — приводит издание слова главы ведомства, сказанные им в Киеве на встрече в резиденции поверенного в делах США на Украине Джули Дэвис.

Дрисколл добавил, что США не ведут переговоры по деталям плана. По его словам, Европа примет участие только при обсуждении гарантий безопасности в ходе будущих дискуссий.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее в Кремле рассказали о будущих контактах США и России по мирному плану Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
