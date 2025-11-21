Шеф-редактор Sky News высказался о действиях Украины и Европы по мирному плану

Sky News: Украина и Европа не могут отвергнуть план США и будут тянуть время

Украина и Европа не могут полностью отвергнуть план США, чтобы не испортить отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил шеф-редактор международного отдела телеканала Sky News Доминик Вагхорн.

По его мнению, Украина и Европа будут тянуть, а также надеяться на то, что Трампа удастся уговорить покинуть ряды сторонников Кремля.

Европейские союзники Украины были ошеломлены новым мирным планом, который Вашингтон якобы тайно разрабатывал совместно с Москвой. Об этом пишет издание Politico. По мнению западных экспертов, одобрение подобных условий будет означать полный провал для Киева.

Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский согласился рассмотреть новый план Трампа по Украине.