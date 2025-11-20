Захарова указала на молчание Британии после заявления ФСБ о попытке угона МиГ-31

Россия не получала реакции от Британии на заявление ФСБ о пресечении провокации ГУР МО Украины и его британских кураторов по угону российского истребителя МиГ-31. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы никакой реакции от британских властей, ни по одной из... их ведомственных линий не получали на то сообщение, которое было сделано ФСБ России от 11 ноября о пресечении масштабной провокации Главного управления разведки МО Украины и его британских кураторов», — уточнила она.

Захарова добавила, что Лондон традиционно воздерживается от комментариев неудобных для него тем.

Военная разведка Украины при поддержке британских спецслужб разработала операцию по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Российскую боевую машину планировалось использовать для провокации против НАТО. Летчику и штурману обещали деньги, гражданство ЕС и пиво в Мюнхене. Что известно о попытке угона российского истребителя и сколько стоит этот самолет — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее генерал раскрыл, чем мог обернуться угон МиГ-31.