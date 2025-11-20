Американские генералы показали Зеленскому новый план Трампа по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с представителями армии США, которые ознакомили его с новым планом президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает издание «Страна».

«Зеленский уже встретился с американскими генералами, которые, по данным СМИ, привезли новый план Трампа», — говорится в сообщении издания.

По данным издания, сейчас проходит встреча с ними в расширенном формате. В мероприятии примет участие «бежавший» с Украины секретарь Совета нацбезопасности (СНБО) Рустем Умеров.

20 ноября «бежавший» Рустем Умеров вернулся на Украину.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного договора. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов и содержит положения, которые западные СМИ называют «огромными уступками России». В частности, документ предполагает сокращение численности ВСУ примерно в 2,5 раза, отказ Киева от дальнобойных ракет, способных достигать Москвы и Санкт-Петербурга, закрепление русского языка в статусе государственного и прочее.

Как отмечают источники Financial Times, документ был передан украинской стороне спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в ходе его встречи с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Однако стало известно, что Зеленский отказался обсуждать новый мирный план, подготовленный администрацией президента США, и вместо этого подготовил альтернативный документ вместе с европейскими партнерами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США предложили России схему «деньги за землю» в мирном плане по Украине.