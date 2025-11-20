Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа могут публично обвинить в предъявлении беспощадных требований к Украине в рамках его плана по урегулированию конфликта. Такое мнение в своей публикации в соцсети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Вините не Трампа, а людей, которые поддерживали переворот 2014 года, непрерывные эскалации и саботаж мирных соглашений. Было предсказуемо, что это закончится трагедией», — написал Дизен.

Профессор полагает, что нынешняя ситуация с ужесточением требований к Украине стала закономерным следствием внешней политики, проводимой после событий 2014 года.

Западные СМИ сообщили, что США вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев прибыла американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

Ранее СМИ раскрыли планы США по оказанию давления на Владимира Зеленского.