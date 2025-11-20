На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин провел встречу с патриархом Кириллом

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин хочет лично поздравить патриарха с днем рождения, который тот празднует сегодня, 20 ноября.

Он отметил, что встреча пройдет в Патриарших палатах Кремля.

Последний раз Путин и патриарх Кирилл виделись в День народного единства — 4 ноября. Тогда они вместе возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

19 ноября во время пленарной сессии 17-го Всемирного русского народного собора патриарх Кирилл назвал ситуацию в современной России «чудом Божьим». Он объяснил это тем, что пережитые перемены могли полностью уничтожить страну, «не оставив камня на камне», или разрушить ее восприятие гражданами.

По словам патриарха, России удалось пройти через «искусы и соблазны», но не стоит сегодня «терять духовной бдительности».

Ранее в Кремле рассказали, как будет проводиться прямая линия Путина.

