Президента Украины Владимира Зеленского и его приспешников завтра не будет на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников. Потому что все то, что они делали, направлено было против народа Украины, против мировых договоренностей и институтов безопасности», — сказал Володин.

20 ноября депутаты Госдумы рассматривают на пленарном заседании обращение палаты к правительству России по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Евросоюзом решения о хищении российских активов.

17 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов. Евросоюз (ЕС) заверил Бельгию, что в этом случае она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля». Предполагается, что выплаты Украине начнутся ко второму кварталу 2026 года. Данную инициативу комиссия Европарламента планирует обсудить и согласовать на саммите ЕС в середине декабря.

Ранее Орбан предупредил о последствиях конфискации российских активов.