Лукашенко прокомментировал коррупционный скандал на Украине

Лукашенко предупредил Зеленского, что его могут убрать с должности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне коррупционного скандала предупредил своего украинского коллегу Владимира Зеленского о том, что его могут убрать с должности. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: «Этого убери, этого, этого, этого…» Убирает. Но уберут же и тебя», — отметил Лукашенко.

По его словам, коррупционный скандал сделал киевские власти еще более уязвимыми перед странами Европейского союза и Соединенных Штатов.

20 ноября издание Berliner Zeitung писало, что продление командировки секретаря Совета безопасности (СНБО) Украины Рустема Умерова нервирует киевскую элиту.

В издании отметили, что «бегство» Умерова за границу подогревает слухи о его причастности к коррупционному скандалу на Украине.

11 ноября Умеров покинул Украину и выехал в Стамбул якобы для новых переговоров по обмену пленными между его страной и Россией. По словам политика, в ближайшие дни он будет работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы «разблокировать процесс» таких обменов.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

Ранее депутат Рады Гончаренко выразил неуверенность в том, что Умеров вернется на Украину.