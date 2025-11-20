Орбан предупредил о последствиях конфискации российских активов

Передача Украине замороженных украинских активов приведет к судебным тяжбам и краху европейской валюты. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Удобное решение, но последствия непредсказуемы», — говорится в опубликованном посте.

По словам Орбана, альтернативным способом поддержки Киева Европой является заем, за который будут «расплачиваться внуки».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов. Евросоюз (ЕС) заверил Бельгию, что в этом случае она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля». Предполагается, что выплаты Украине начнутся ко второму кварталу 2026 года. Данную инициативу комиссия Европарламента планирует обсудить и согласовать на саммите ЕС в середине декабря.

Ранее Орбан раскрыл, сколько Европа потратила на Украину.