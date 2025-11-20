На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе увидели необычный сигнал к скорому миру на Украине

Политик Мема: уход спецпосланника Келлога в отставку приближает мир на Украине
Sarah Silbiger/Global Look Press

Вероятный уход спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога с занимаемой должности приближает завершение конфликта Москвы и Киева. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Келлог скоро прекратит свою работу в качестве спецпредставителя по Украине. На одного подстрекателя войны, работающего на разрушение Украины, меньше. На шаг ближе к миру», — написал Мема.

Накануне Reuters со ссылкой на источники писал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует покинуть пост в январе 2026 года. Они утверждают, что спецпосланник ясно дал понять окружению, что январь является подходящим временем для ухода с поста.

В связи с этим председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале связал это с тем, что слишком многие в Белом доме отказываются обвинять Россию в затягивании переговоров.

Ранее политолог указал на стремление США «поймать» Зеленского в наиболее уязвимом положении.

