В Британии оценили план России и США по Украине: «Драконовские меры»

План по урегулированию конфликта на Украине, который якобы тайно разработали официальные представители России и США, основан на «капитуляции» Киева и предполагает введение «драконовских мер» против республики. Такую оценку дают журналисты газеты The Guardian.

«Проект плана, разработанный, как сообщается, спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и представителем Кремля Кириллом Дмитриевым, предполагает введение драконовских мер против Украины, которые предоставят России беспрецедентный контроль над военным и политическим суверенитетом страны», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что подобный план, скорее всего, будет воспринят Киевом как «капитуляция».

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

На этом фоне встреча Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре была отменена после того, как Киев отказался обсуждать новый мирный план с «серьезными уступками России»

Ранее на Украине рассказали об «ощутимом давлении» на Зеленского ради мира с Россией.