Южноафриканский министр сорвал аплодисменты на G20 из-за слов о США

РИА Новости: министр из ЮАР намекнул на отсутствие делегации США на встрече G20

Министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа сорвал аплодисменты на саммите G20 после ироничного замечания по поводу отсутствия делегации США по решению президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша страна укрепляется... Южная Африка — то место в мире, где стоит быть. Поэтому все, кто имеет значение, здесь. Другие решили не приезжать», — пояснил Рамокгопа.

Участники саммита отреагировали на его слова аплодисментами.

До этого РИА Новости сообщало, что Соединенные Штаты не будут признавать итоговую коллективную декларацию саммита лидеров стран «Большой двадцатки» в ЮАР в случае ее принятия.

Вашингтон официально объявил об отсутствии на саммите и непризнании его результатов. По его словам, американская сторона не собирается признавать итоги в виде коллективной декларации лидеров G20. США требуют оформления итогового документа саммита лишь в виде заявления его председателя.

Саммит G20 пройдет в период с 22 по 23 ноября в Йоханнесбурге.

