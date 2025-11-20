На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Южноафриканский министр сорвал аплодисменты на G20 из-за слов о США

РИА Новости: министр из ЮАР намекнул на отсутствие делегации США на встрече G20
true
true
true
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа сорвал аплодисменты на саммите G20 после ироничного замечания по поводу отсутствия делегации США по решению президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша страна укрепляется... Южная Африка — то место в мире, где стоит быть. Поэтому все, кто имеет значение, здесь. Другие решили не приезжать», — пояснил Рамокгопа.

Участники саммита отреагировали на его слова аплодисментами.

До этого РИА Новости сообщало, что Соединенные Штаты не будут признавать итоговую коллективную декларацию саммита лидеров стран «Большой двадцатки» в ЮАР в случае ее принятия.

Вашингтон официально объявил об отсутствии на саммите и непризнании его результатов. По его словам, американская сторона не собирается признавать итоги в виде коллективной декларации лидеров G20. США требуют оформления итогового документа саммита лишь в виде заявления его председателя.

Саммит G20 пройдет в период с 22 по 23 ноября в Йоханнесбурге.

Ранее в Кремле высказались о G20 в преддверии саммита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами