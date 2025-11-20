На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
WSJ узнала о требовании США к Украине по поводу членства в НАТО

WSJ: по новому плану США Украина должна отложить вступление в НАТО
Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

По новому плану США Украина должна как минимум на несколько месяцев отказаться от идеи вступить в НАТО, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников.

«Украине придется дать согласие по меньшей мере на несколько лет на отказ от присоединения к Организации Североатлантического договора», — говорится в материале.

Согласно статье, на территории республики нельзя будет размещать международные миротворческие силы. Взамен Россия обязуется «не нападать на Украину или другие страны Европы».

До этого западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вместе с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Они разделены на четыре блока: мир в республике, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения Вашингтона с Москвой и Киевом. Также стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.

На этом фоне встреча спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре была отменена после того, как Киев отказался обсуждать новый мирный план с «серьезными уступками России».

Ранее Трамп опять разочаровался в Путине.

Второй срок Трампа
