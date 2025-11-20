Бывший премьер Украины заявил, что Зеленский согласится на отставку Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский согласится на отставку главы своего офиса Андрея Ермака, так как у него нет другого выхода, чтобы удержаться у власти. Об этом ТАСС заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

Он высказал твердую уверенность, что у президента нет иного решения, кроме отставки Ермака. Азаров отметил, что Зеленскому нужно продержаться еще хоть какое-то время, а для этого ему следует изображать из себя принципиального борца с коррупцией. Поэтому глава государства неминуемо «сдаст» Ермака.

Экс-премьер подчеркнул, что коррупционный скандал не пройдет даром для властей Украины. После отставки Ермака позиции Зеленского сильно ослабнут, и он превратится во временную фигуру.

До этого Азаров заявил, что в уже в четверг кабинет министров Украины могут отправить в отставку.

19 ноября сообщалось, что парламент Украины проголосовал за отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики страны на фоне коррупционного скандала. За соответствующее постановление проголосовало 315 депутатов.

Ранее политолог допустил импичмент Зеленского на фоне скандала с Миндичем.