США не оповещали страны ЕС о мирном плане по Украине

Telegraph: США не оповещали европейские страны о своих предложениях по Украине
Francois Lenoir/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа держала в неведении европейские страны относительно своих предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что представители администрации президента США напрямую заявляли президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он должен согласиться на выдвинутые Вашингтоном предложения, учитывая ослабление его позиций из-за коррупционного скандала.

До этого сообщалось, что в Киеве подвергли критике американский план по урегулированию конфликта на Украине.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль заявил о готовности к переговорам по Украине.

Переговоры о мире на Украине
