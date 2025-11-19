СМИ: США не будут поставлять оружие в рамках мирного плана Белого дома

План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предусматривает отсутствие иностранных войск на украинской территории. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что план, составленный совместно Вашингтоном и Москвой, не предусматривает американские поставки дальнобойного оружия Киеву.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поддерживать любые сильные и справедливые предложения президента США Дональда Трампа, направленные на завершение боевых действий.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль заявил о готовности к переговорам по Украине.