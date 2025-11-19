США в новом плане по Украине предлагают считать Донбасс демилитаризованной зоной

США предлагают рассматривать Донбасс в качестве демилитаризованной зоны в рамках новых предложений по решению конфликта на Украине. Об этом пишет портал Axios.

«Несмотря на то, что территории Донбасса находятся под контролем России, из которых Украина выведет свои войска, они будут считаться демилитаризованной зоной, и Россия не сможет разместить там свои войска», — говорится в сообщении.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Агентство Reuters отмечало, что предложения США по урегулированию на Украине предполагают отказ Киева от ряда территорий и «некоторых видов оружия».

