СМИ: США хотят, чтобы Киев отказался от Донбасса и урезал армию в два раза

FT: план США по решению на Украине предполагает отказ Киева от всего Донбасса

Соединенные Штаты в рамках нового плана по решению кризиса на Украине ждут от Киева отказа от всего Донбасса и сокращения армии в два раза. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times.

«По словам людей, непосредственно знакомых с документом, согласно проекту плана Украина должна будет уступить оставшуюся часть восточного региона Донбасс, включая территории, которые в настоящее время находятся под контролем Киева, а также вдвое сократить численность своих вооруженных сил», — говорится в сообщении издания.

По данным FT, план предполагает призыв к Украине отказаться от ключевых категорий вооружений и свернуть военную помощь США, которая была жизненно важна для ее обороны.

Соглашение также предусматривает признание русского языка официальным государственным языком Украины и предоставление официального статуса местной епархии Русской православной церкви.

При этом источники издания назвали план США «очень удобным для Путина».

С учетом таких сообщений о новом плане Штатов по решению на Украине официальные лица в Киеве, заявили, что он полностью соответствует «максималистским требованиям Кремля», и отметили, что без существенных изменений он не будет реализован, пишет британская газета.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил об «активизации процессов» по решению конфликта на Украине.