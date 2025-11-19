Буданов заявил, что конфликт на Украине может быть решен в феврале

Буданов: окно для окончания конфликта на Украине может открыться в феврале

«Окно» для урегулирования ситуации на Украине может открыться в феврале. Об этом, передает «РБК-Украина», заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

«Будем приближаться к совпадению факторов для окончания войны, наше окно вновь откроется в начале или в середине февраля», — отметил он.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

По данным источников The Wall Street Journal, основная задача делегации заключается в возобновлении мирных переговоров от имени американского президента. После визита в Киев Дрисколл якобы собирается провести встречу с представителями российской стороны.

