Песков рассказал о диалоге России и США по урегулированию на Украине

Песков: в диалоге России и США по урегулированию на Украине нет никаких новаций

В настоящее время в диалоге России и США по урегулированию конфликта на Украине нет никаких новаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

«Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительно к тому, что мы называем духом Анкориджа, у нас каких-то новаций нет», — сказал представитель Кремля.

Несколькими часами ранее издание Politico сообщило, что рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине будет одобрено всеми сторонами уже на этой неделе. По его данным, в Вашингтоне испытывают оптимизм, но Украина и страны Европы не участвуют в подготовке параметров урегулирования ситуации.

Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США не исключили, что в переговорах по Украине наступил «переломный момент».